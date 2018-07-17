Премьер Польши призвал укрепить восточный фланг НАТО

Восточный фланг НАТО нужно укреплять из-за "агрессивной политики России", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Варшаве.

Моравецкому был задан вопрос о результатах встречи президентов России и США, состоявшейся накануне в Хельсинки.

"Восточный фланг НАТО нуждается в укреплении, поскольку агрессивная политика России не была окончена", - сказал Моравецкий.

"Эта агрессия не уменьшается никаким способом, и президент Трамп к таким выводам пришел", - заявил польский премьер.

В последнее время в Польше активно обсуждается тема военной опасности, которая исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша также официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.