Распродажа акций техкомпаний распространяется на Европу после антимонопольных мер в США

Европейские акции снижаются во вторник, поскольку первые признаки принятия США антимонопольных мер против Google и других крупных технологических компаний привели к падению европейского техсектора вслед за снижением Уолл-стрит и азиатских рынков.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,24% к 10:59, при этом техсектор потерял 1,62%.

Акции технологических гигантов Alphabet, Facebook и Amazon.com толкнули индекс Nasdaq вниз на 1,6% в понедельник на фоне опасений инвесторов, что компании станут объектами антимонопольного расследования американских регуляторов.

Автосектор поднялся на 2% благодаря превысившим ожидания продажам на американском рынке.

Мировые фондовые рынки находятся под давлением в последние недели. Индекс STOXX 600 зафиксировал в мае рекордное месячное падение более чем за три года.

Слабые экономические показатели во всем мире указывают на замедление роста, а также риск рецессии в будущем из-за усиливающейся торговой войны США и Китая.