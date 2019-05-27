Евро стабилен после выборов в Европейский парламент

Евро держится на стабильном уровне в понедельник после того, как поддерживающие Евросоюз партии заняли две трети мест на выборах в Европейский парламент, тем самым ограничив рост оппонентов из националистического блока.

Евро торгуется на уровне $1,1210 на азиатских рынках, прибавив 0,07%.

Торговля в понедельник несколько сдержанна в связи с выходными днями в Лондоне и Нью-Йорке, что ограничивает движение валютных пар.

К иене доллар США повысился на 0,16% до 109,46 иены.

Тем не менее, доллар находится недалеко от трехмесячного минимума, зафиксированного две недели назад, из-за беспокойства инвесторов по поводу обострения торгового и технологического конфликта между Вашингтоном и Пекином.

По отношению к иене доллар также ограничен из-за мнения, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Японию с целью сократить её положительный торговый баланс с Соединенными Штатами.

Трамп, прибывший в Токио в субботу, написал в воскресенье в твиттере, что большая часть торговых переговоров с Японией будет отложена до выборов в Палату советников Японии в июле.

Курс фунта поднялся на 0,23% до $1,2741 после назначения даты отставки британского премьер-министра Терезы Мэй.