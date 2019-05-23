Иена растет из-за торгового конфликта США и Китая, Brexit

Растущие опасения по поводу американо-китайского торгового конфликта и ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС привели к бегству от риска, укрепив курс считающейся безопасным активом японской валюты.

Иена торгуется на 0,1% выше по 110,2 за доллар, поднявшись с двухнедельного минимума в 110,6. По отношению к единой валюте и фунту стерлингов иена также показывает рост - на 0,15% и на 0,2% соответственно.

Накануне инвесторы получили небольшую передышку после того, как США частично ослабили санкции в отношении Huawei. Однако в среду опасения вспыхнули с новой силой из-за сообщений в СМИ о вероятных аналогичных ограничениях в отношении китайской Hikvision, специализирующейся на видеонаблюдении.

На инвесторов также влияет усугубление кризиса вокруг Brexit после того, новый план Мэй о выходе из Евросоюза не получил поддержки, что привело к усилившемуся давлению на премьер- министра уйти в отставку.

Фунт стерлингов снижается на 0,07% до $1,2652.

Индекс доллара к корзине основных валют торгуется на уровне в 98,157 пункта.