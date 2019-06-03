Европейские акции снижаются из-за торговой войны, Infineon

Европейские акции падают в понедельник, поскольку Китай нанес еще один удар в торговой войне с Вашингтоном, вызвав опасения по поводу рецессии, в то время как новость о покупке немецким производителем чипов Infineon американского конкурента оказала давление на технологический сектор.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,26% к 12:48 МСК, расширяя пятничные потери, в результате которых индекс зафиксировал рекордное с начала года месячное снижение. Немецкий индекс DAX, особенно уязвимый к торговым рискам, упал на 0,22%.

Фондовые рынки по всему миру оказались под давлением в мае, при этом STOXX упал более чем на 6% на фоне развития ситуации в торговой войне президента США Дональда Трампа с Китаем и другими странами.

Немецкий производитель микросхем Infineon договорился о покупке американской компании Cypress Semiconductors в рамках сделки суммой 9 миллиардов евро, включая долг. Акции Infineon упали на 6,39%.

Техсектор, также пострадавший от торгового спора, снизился на 0,53%, вместе с другими производителя чипов STMicroelectronics и ASM International, потерявшими около 1% каждый.