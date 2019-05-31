Европейские акции падают после предупреждения Трампа о пошлинах против Мексики

Европейские акции упали до минимума более чем трех месяцев в пятницу на фоне падения акций автопроизводителей Volkswagen and Fiat Chrysler после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что в июне введет новые тарифы на весь мексиканский импорт.

Пошлины в размере 5% начнут действовать 10 июня и будут ежемесячно повышаться, к 1 октября достигнув 25%, если Мексика не примет срочных мер для остановки нелегальной миграции, сказал Трамп.

Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,9% к 11:25. По настроениям инвесторов также ударили не дотянувшие до прогнозов экономические данные из Китая.

Все европейские секторы торговались на отрицательной территории на фоне бегства инвесторов в безопасные активы.

Немецкий индекс DAX, особенно чувствительный к торговым рискам, потерял 1,5%.

Автомобильный сектор опустился на 2,4% под влиянием падения акций Volkswagen и Fiat Chrysler, в значительной степени зависимых от Мексики.

Акции испанских банков Santander, Sabadell и Bilbao, широко представленных в Мексике, снизились в диапазоне от 1,6% до 3,8%.