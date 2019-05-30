Последнее обновление: 30.05.2019 14:19

Европейские акции растут благодаря Springer и Daily Mail

Резкий подъем бумаг двух крупных европейских издателей газет помог европейским акциям вырасти в начале торгов четверга и восстановиться после падения до минимума более чем трех месяцев на момент закрытия днем ранее, так как торговые волнения продолжали оказывать давление на фондовые рынки.

Акции немецкой Axel Springer SE подскочили на вершину панъевропейского индекса STOXX 600 после того, как компания сообщила, что ведет переговоры с инвестиционной фирмой KKR о возможных капиталовложениях.

Бумаги британской Daily Mail также выросли после того, как компания сообщила о превысившем ожидания росте скорректированной доналоговой прибыли в первом полугодии на 19% и подтвердила прогнозы на год.

Паyъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,3% к 11:19.

Итальянский банковский индекс возглавил рост среди региональных индексов, в то время как британский FTSE 100 демонстрировал динамику хуже рынка из-за небольшого укрепления фунта стерлингов.

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