Последнее обновление: 22.05.2019 13:24

Доллар держится около 3,5-недельного максимума благодаря росту доходности Treasuries

В среду доллар торговался в привычных диапазонах и достиг около 3,5-недельного максимума, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций США, после того, как Соединенные Штаты разрешили Huawei покупать товары американского производства.

Индекс доллара к корзине основных валют слегка снизился до 98,051 пункта, ранее достигнув 3,5-недельного максимума в 98,134 пункта.

На прошлой неделе Министерство торговли США добавило китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в чёрный список, но в понедельник выдало временное разрешение на покупку товаров американского производства, так как оригинальный запрет ударил по акциям поставщиков микроэлектроники Huawei в США.

К иене доллар снизился до 111,42 иены.

Доходность 10-летних госбондов США ранее достигла 2,428%, а затем опустилась к 2,423%.

Австралийский доллар опустился на 0,13% до $0,6876.

Стоимость евро слегка понизилась до уровня $1,1155, в то время как фунт стерлингов подрос до $1,2715.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование