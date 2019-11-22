Последнее обновление: 22.11.2019 13:40

ЕЦБ: Еврозона нуждается в укреплении внутреннего спроса

Еврозона нуждается в укреплении внутреннего спроса, в том числе за счет увеличения государственных инвестиций, чтобы противостоять исходящей из-за рубежа слабости, сказала в пятницу новая глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

“Ответ заключается в превращении второй по величине в мире экономики в открытую миру, но уверенную в себе - экономику, которая в полной мере использует потенциал Европы для высвобождения более высоких темпов внутреннего спроса и долгосрочного роста”, - сказала Лагард, передает Reuters.

Она повторила, что ЕЦБ будет играть свою роль в этом процессе, продолжая “поддерживать экономику и отвечать на будущие риски”, одновременно отслеживая “побочные эффекты” мягкой денежно-кредитной политики.

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