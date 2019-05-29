Европейские акции падают после намеков Китая об экспорте редкоземельных металлов

Акции Европы упали в среду, после того как китайские газеты предупредили, что Пекин готов использовать экспорт редкоземельных металлов в качестве рычага давления в ожесточенном торговом споре с США, спровоцировав бегство инвесторов в безопасные активы.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 1,3% к 13:15, немецкий индекс DAX, обычно чувствительный к торговым новостям, упал на 1,2%, французский индекс CAC снизился на 1,6%.

Индекс STOXX 600 может показать первое с начала года месячное снижение из-за опасений о замедлении роста экономики, вызванных страхами о затяжной торговой войне.

Китайский производитель мобильных телефонов Huawei Technologies Co Ltd, который был внесен Соединенными Штатами в черный список, во вторник подал иск против правительства США в попытке оспорить санкции.

Европейский автосектор упал на 1,3%, горнорудный индекс - на 2,2%. Индекс технологического сектора потерял 1,99% из-за снижения бумаг производителей полупроводников.

Индекс европейских банков также снизился на 1,6%, поскольку конфликт Италии с Европейским Союзом вокруг бюджета продолжил негативно сказываться на настроениях инвесторов.