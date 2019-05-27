Европейские акции растут в связи с возможным слиянием Fiat и Renault

Европейские акции растут в понедельник в связи c подтверждением переговоров о слиянии Fiat Chrysler и Renault, в то же время инвесторы оценивают результаты выборов в Европарламент, по итогам которых проевропейские партии, как ожидается, удержат две трети мест.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,48% к 11:09 МСК.

Автомобильный сектор поднялся на 2,5%, опередив все остальные сектора, после подтверждения информации о том, что итальяно-американский автопроизводитель Fiat Chrysler сделал предложение о “трансформационном слиянии” французской компании Renault. Потенциальная сделка позволит создать третий по величине автоконцерн в мире и устранить некоторые уязвимости обеих компаний.

Предлагаемая сделка предусматривает слияние двух производителей в рамках зарегистрированной в Нидерландах публичной холдинговой компании. После выплаты нынешним акционерам Fiat Chrysler дивидендов в размере 2,5 миллиарда евро каждая группа получит 50% акций новой объединенной компании.

Акции обеих компаний показали наибольший рост среди компонентов STOXX 600, поднявшись более чем на 15%.