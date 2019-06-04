Власти США решили проверить интернет-концерны

Конгресс США готовится провести проверку конкуренции на цифровых рынках. "Малое число доминирующих на рынке, нерегулируемых платформ имеет исключительную власть в сфере интернет-торговли, коммуникации и информации", - говорится в распространенном в понедельник, 3 июня, совместном заявлении республиканцев и демократов в комитете по юстиции Палаты представителей.

Какие именно компании окажутся в центре внимания, не называется.

Расследование проведут также министво юстиции и антимонопольное ведомство

По информации СМИ, аналогичное расследование планируют провести министерство юстиции США и антимонопольное ведомство. В частности, газета Wall Street Journal пишет, что Минюст намерен проверить концерн Google, а Федеральная торговая комиссия - Amazon и Facebook. По данным агентства Reuters, речь может идти о концернах Google, Apple, Amazon и Facebook.

После появления сообщений о возможной проверке значительно снизились биржевые котировки ведущих интернет-концернов. В частности, акции Facebook на Нью-Йоркской бирже упали примерно на 7,5 процента, Alphabet - материнского концерна Google - на 6,1 процента, Amazon - на 4,6 процента, Apple - на 1 процент.