В США отменили принцип «сетевой нейтральности»

Возглавляемая республиканцами американская федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) проголосовала за отмену введенного в 2015 году при президенте Бараке Обаме принципа «сетевой нейтральности». Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Эти правила регулировали действия провайдеров и были направлены на поддержание «открытости интернета». В частности, согласно им, таким крупным поставщикам интернет-услуг, как Comcast и Verizon, было запрещено «ускорять или замедлять трафик с определенных веб-сайтов и приложений».

Кроме того, принцип «сетевой нейтральности» не позволял интернет-провайдерам блокировать сайты или «замедлять доступ к онлайн-контенту».

За отмену этих мер, как пишет CNN, проголосовали три члена комиссии, против этого высказались двое. Голосование, по информации телеканала, проходило на фоне растущих протестов против этой инициативы со стороны представителей индустрии высоких технологий, а также групп защиты прав потребителей и даже некоторых республиканцев — членов конгресса, которые настоятельно призывали FCC отсрочить или отменить одобрение подобного проекта.

При этом в самой комиссии по коммуникациям США отмену принципа «сетевой нейтральности» назвали «мерой по восстановлению свободы интернета». Она, по мнению FCC, должна будет «повысить прозрачность (Сети) для защиты пользователей», а также «простимулировать инвестиции и инновации» и «повысить конкуренцию».

Правила «сетевой нейтральности» FCC одобрила в 2015 году. Тогда за принятие этого принципа, в частности, выступал Барак Обама. Нынешний же председатель комиссии Аджит Пай, назначенный на этот пост после вступления в должность президента США республиканца Дональда Трампа, давно выступал критиком этой меры. Так, в ноябре 2017 года свое предложение отменить эти правила он объяснил необходимостью отстранить федеральное правительство от «микроуправления интернетом»​.

«Отмена этой нормы не собирается разрушать интернет и не собирается прекратить такую его деятельность, какой мы ее знаем сейчас», - отмечал Пай, подчеркивая также, что его инициатива также «не собирается убивать демократию» и «подавлять свободу выражения в интернете».​

Позже проект Пая по отмене принципа «сетевой нейтральности» получил высокую оценку от представителей телекоммуникационной отрасли, которые заявили, что раннее регулирование этого вопроса зависело от инноваций и инвестиций в развитие широкополосной связи.

При этом в Comcast, комментируя планы FCC отказаться от принятых при Обаме правил, сообщали, что клиенты провайдера, несмотря ни на что, «будут продолжать пользоваться всеми преимуществами открытого интернета сегодня, завтра и в будущем». Также сторонники «сетевой нейтральности» выражали озабоченность тем, что отмена указанного принципа может дать интернет-провайдерам «слишком большой» контроль над «доставкой онлайн-контента». Это, по их мнению, также может затруднить конкуренцию для онлайн-сервисов, если они должны будут платить за размещение своей ссылки в так называемой интернет-полоске быстрого доступа.