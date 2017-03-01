Неполадки в веб-сервисах Amazon нарушили работу сотен сайтов

Неполадки в системе веб-сервисов компании Amazon привели к проблемам в работе сайтов и интернет-приложений по всему миру. В числе затронутых ресурсов оказались некоторые сервисы Apple, сайты Комиссии ​по ценным бумагам и биржам США и ряда новостных изданийs.

Как сообщила компания в своем Twitter, неполадки возникли в сетевом хранилище S3 AWS. На нем хранилась информация, которую использовало большое число сайтов и приложений. Вследствие неполадок в дата-центре Amazon многие из них сообщили о перебоях в работе. Так, о возникших проблемах с работой сервиса Apple Music сообщила компания Apple. Неполадки с хостингом изображений для сайта возникли к тому же у новостных изданий The Verge и Business Insider.

О неполадках также сообщили некоторые госорганы. Так, проблемы с загрузкой наблюдались на сайте Комиссии ​по ценным бумагам и биржам США. Представители комиссии выпустили по этому поводу специальное заявление. «Наши партнеры, предоставляющие нам услуги облачных сервисов, сообщили о том, что они столкнулись с неполадками, которые повлияли на загрузку сайта sec.gov, и что они работают над их устранением», — заявили в комиссии.

Облачный сервис хранения данных компании Amazon является самым крупным в США. В числе клиентов сервиса насчитываются сотни крупных высокотехнологичных и телекоммуникационных компаний, в том числе Hitachi, Comcast, Vodafone и Adobe.