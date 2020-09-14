Oracle может стать покупателем TikTok вместо Microsoft

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть для создания коротких видео TikTok, отказалась продавать ее американский сегмент корпорации Microsoft. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте последней.

«ByteDance сообщила нам сегодня, что не продаст Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и национальные интересы [США] в сфере безопасности при этом оказались бы под защитой», — сообщила Microsoft.

По информации источников Reuters, в качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал ИТ-корпорацию Oracle. ByteDance предложила ей стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США, сообщили они. Кроме того, Oracle также ведет переговоры о приобретении доли в американских активах сервиса, добавили собеседники агентства.

ByteDance и Oracle не ответили на запросы Reuters. В Белом доме отказались от комментариев агентству, передает РБК.

Власти США считают, что TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям Китая. В связи с этим президент США Дональд Трамп потребовал продать американский сегмент сервиса местной компании до 15 сентября и запретил гражданам США «иметь какие-либо дела» с ByteDance. Сама компания при этом должна в течение 90 дней продать все активы в США и уничтожить собранные ею личные данные пользователей.

В ответ владельцы TikTok подали в суд на администрацию президента США, решив оспорить блокировку приложения на территории страны. В ByteDance не согласились с тем, что приложение представляет угрозу национальной безопасности США.

Среди американских компаний о намерении приобрести TikTok заявила Microsoft, с которой для покупки сервиса объединилась торговая сеть Walmart. Bloomberg сообщал, что предложение TikTok получил и от Oracle. Сумма сделки, по данным источников CNBC, может составить от $20 млрд до $30 млрд. Если же ByteDance не продаст американский сегмент TikTok до указанного Трампом срока, то приложение «выйдет из бизнеса», заявил президент США.