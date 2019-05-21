Последнее обновление: 21.05.2019 14:28

Доллар у максимума 2,5 недель из-за высокой прибыли и торговых войн

Доллар США держится во вторник у 2,5-недельного максимума, поддерживаемый ростом доходности казначейских билетов США и статусом “валюты-убежища”, хотя на рынке растут опасения того, что торговая война между США и Китаем может ухудшиться после введения Вашингтоном санкций против китайской Huawei.

На этой неделе мировые фондовые рынки снизились из-за падения цен на акции производителей микроэлектроники в связи с действиями США против Huawei.

Индекс доллара к корзине основных валют подрос до 98,024 пункта.

Доходность 10-летних госбондов США достигла восьмидневного максимума на уровне 2,428%, а затем опустилась к 2,414%.

Евро опустился на 0,14% до $1,1154, но его уровень может варьироваться на фоне тревог по поводу выборов в Европейский парламент 23-26 мая.

Доллар США подрос к иене на 0,09% до 110,15.

Австралийский доллар снизился на 0,48% до $0,6875.

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