Европейские акции восстанавливаются после сигнала Трампа о начале торговой войны

Европейские акции восстанавливаются в пятницу после болезненной сессии накануне, когда президент Дональд Трамп предсказал быстрое окончание торговой войны между США и Китаем.

Панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,74% к 13.13, но продолжил демонстрировать недельные потери и показал первое месячное снижение с момента массовой продажи акций инвесторами в конце прошлого года.

Поздно вечером в четверг Трамп сказал, что претензии США к Huawei Technologies могут быть урегулированы в более широком контексте торговли, хотя двусторонние переговоры на высшем уровне пока не запланированы.

Среди отраслевых индексов лидируют акции Auto и горнодобывающей промышленности, а немецкий DAX, чувствительный к торговле, вырос на 0,8%, заняв лидирующую позицию среди национальных индексов.

Небольшое восстановление фунта сдерживало рост лондонского индекса FTSE 100, который, как правило, демонстрирует низкие показатели при подорожании британской валюты.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила об уходе в отставку 7 июня.