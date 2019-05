Уолл-стрит закрылась в плюсе, Huawei сдерживает рост цен на акции технологического сектора

Акции технологических компаний помогли росту Уолл-стрит во вторник после того, как США временно ослабили ограничения в отношении китайской компании Huawei Technologies Co Ltd, уменьшив опасения инвесторов по поводу влияния на будущие корпоративные результаты в этом секторе.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список, в результате чего несколько компаний приостановили сотрудничество с крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования, что может негативно повлиять на их продажи.

Но поздно вечером в понедельник США предоставили Huawei лицензию на покупку американских товаров до 19 августа.

Акции таких поставщиков Huawei как Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc и Broadcom Inc выросли от 1% до 4,6%.

Индекс Dow Jones вырос на 0,77% до 25.877,33, S&P 500 - на 0,85% до 2.864,36, а Nasdaq Composite поднялся на 1,08% до 7.785,72.

Даже с учетом роста во вторник S&P 500 все еще может показать первое месячное снижение в этом году. Сейчас индекс на 3% ниже своего исторического максимума, установленного 1 мая, поскольку на него оказывают давление растущие опасения из-за затянувшейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Акции Kohl’s Corp и J.C. Penney Co Inc упали после того, как квартальные результаты магазинов оказались хуже ожидаемых.