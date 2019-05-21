Последнее обновление: 21.05.2019 14:28

Уолл-стрит падает на фоне санкций против Huawei и давления на технологический сектор

Американские акции упали в понедельник на фоне санкций Белого дома против Huawei Technologies Co Ltd, которые оказали давление на технологический сектор и привели к опасениям по поводу дальнейшего обострения торговой напряженности между США и Китаем.

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии, сообщил агентству Рейтер в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

Индустриальный индекс Dow Jones упал на 0,33% до 25.679,9, S&P 500 потерял 0,67%, опустившись до 2.840,23, а Nasdaq Composite снизился на 1,46% до 7.702,38.

S&P 500 демонстрирует наихудшие ежемесячные показатели с декабря, торгуясь почти на 4% ниже своего исторического максимума.

Акции Apple Inc упали на 3,1%, это самое большое падение среди основных индексов Уолл-стрит.

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