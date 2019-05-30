В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной

Правительство Таиланда разрешило производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает портал The Nation.

"Каннабис можно использовать в медицинских целях, а также в исследованиях наркотиков. При этом производство лекарств на основе марихуаны должно проводиться в особых случаях. Продукты из каннабиса могут экспортироваться, их могут хранить и использовать как местные жители, так и иностранные путешественники", - сказано в сообщении.

Ранее Минздрав издавал постановление о применении марихуаны в медицине только для врачей. Позднее МВД Таиланда предложило провести кампанию по осведомлению жителей и туристов о вреде и пользе каннабиса.