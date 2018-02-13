В Таиланде закроют для туристов земной рай

Один из самых популярных пляжей мира - Майя Бэй в Таиланде - планируют закрыть для туристов с июня по сентябрь 2018 года, чтобы защитить местные коралловые рифы от уничтожения.

"Части Симиланских и Суринських островов закрывали в прошлом для восстановления кораллов, но это впервые делается на Майя Бэй. Закрытие с июня по сентябрь придется на середину низкого сезона, когда сильные ливни, поэтому я не могу представить, что это серьезно повлияет на поток туристов. Но пляж переполнен в высокий сезон, поэтому наконец приятно видеть, что Таиланд поставил природу выше прибыли", - сказала эксперт Telegraph Travel в Бангкоке Ли Кобадж.

Пляж Майя Бэй располагается в одноименной бухте на острове Пхи-Пхи и окружен скалами. Неподалеку от набережной есть много коралловых рифов, около 72% которых в последние годы уничтожили отдыхающие и владельцы яхт, посещающие бухту.

Только с курортов Краби и Пхукет на яхтах сюда прибывает около 5 тысяч туристов ежедневно. Такую популярность это место получило после съемок здесь фильма "Пляж" в 2000 году. Так, в 1998 страну посетили около 78 млн туристов, а уже в 2017-м их количество достигло 35 млн отдыхающих.

В то же время природоохранные органы сообщают, что следовало бы ограничить доступ к Майя Бэй на значительно больший срок, ведь трехмесячный мало поможет кораллам. Кроме того, рекомендуется ограничить ежедневное количество отдыхающих и запретить заплывать в бухту экскурсионным яхтам, которые привозят людей на обзорные экскурсии и повреждают кораллы своими якорями. Однако власти Таиланда пока не решилась на такой жесткий шаг, ведь туризм составляет 20% ВВП страны.