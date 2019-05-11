Последнее обновление: 11.05.2019 15:54

Самый известный в Таиланде пляж будет закрыт для туристов еще два года

Самый известный в Таиланде пляж в бухте Майя Бэй будет закрыт для туристов еще минимум два года. Об этом заявил директор Департамента национальных парков Таиланда (NPD) Сонтам Суксаванг.

Он уточнил, что именно столько времени нужно, чтобы восстановить природные ресурсы бухты.

Как сообщалось, пляж Майа Бэй в Таиланде закрыли в прошлом году в июне по программе омоложения, направленной на возрождение разрушенных кораллов в бухте. С тех пор сюда пересадили около 10 тысяч кораллов, но им нужно время, чтобы вырасти.

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