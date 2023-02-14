Таиланд с 1 июня вводит туристический сбор

Правительство Таиланда сегодня утвердило решение о том, что со всех въезжающих в страну иностранных туристов будет взиматься сбор в размере 150-300 бат - landing tax, сообщают местные СМИ.

"Кабинет министров Таиланда утвердил решение о взимании туристического сбора при въезде в страну. Сбор составит от 150 бат (около 5 долларов) с тех, кто прибывает через наземные границы, до 300 (около 10 долларов) - с тех, кто прибудет через аэропорты", - пишут издания.

Предварительная дата введения сбора - 1 июня 2023 года.

Его не будут платить въезжающие в Таиланд по дипломатическим паспортам и с разрешениями на работу. Сбор не будет также взиматься с детей в возрасте до 2-х лет и транзитных пассажиров, проводящих в стране менее суток, передает Интерфакс.

Правительство также поручило Бюро по иммиграции ввести правило, в соответствии с которым туристы смогут использовать квитанции об оплате туристических сборов в предыдущую поездку при подаче заявления на получение разрешения на повторный въезд.

Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, выступая перед журналистами по итогам заседания правительства, пояснил, что сбор будет использоваться для развития внутреннего туризма и страхования на время пребывания туристов в Таиланде.

Власти Таиланда не впервые заявляют о планах введения сбора с иностранных туристов. В январе 2022 года они сообщили о намерении ввести сбор с апреля того же года. Его размер также должен был составить 300 бат. Затем введение сбора было перенесено на 1 января 2023 года, но снова было отложено, так как против выступили представители турбизнеса, опасающиеся, что его введение замедлит восстановление иностранного турпотока после пандемии коронавируса.