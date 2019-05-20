Австралийский доллар растет после выборов, иена ослабевает

Австралийский доллар подскочил против доллара США в понедельник после неожиданной победы на парламентских выборах консервативного блока, в то время как иена ослабла, поскольку аппетит к риску немного улучшился.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос до 98,026 пункта.

Австралийский доллар вырос на 0,74% до $0,6920 после победы на парламентских выборах правоцентристской Либерально-национальной коалиции во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном.

Валюту также укрепило воскресное сообщение центробанка Китая о планируемой поддержке стабильности юаня в разумных и сбалансированных пределах.

В последнее время юань пострадал в результате обострения торговой войны между США и Китаем и подъёма цен на нефть после сообщения ОПЕК о продолжении сокращения поставок, что будет стимулировать спрос на валюты, чувствительные к стоимости нефти.

Канадский доллар снизился до C$1,3433.

Доллар США подрос к иене на 0,1% до 110,17.

Иена упала из-за некоторого улучшения аппетита к риску. Данные показывают, что японская экономика ускорилась в последнем квартале, тогда как рынок ожидал небольшое сокращение.

Основное внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на выборах в Европейский парламент 23-26 мая.