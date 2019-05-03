Последнее обновление: 03.05.2019 17:45

В Саудовской Аравии освободили женщин-активисток по просьбе 30 стран

Еще четыре активистки по защите прав женщин, находившиеся под стражей в Саудовской Аравии, были временно освобождены.

Саудовская правозащитная организация ALQST заявила, что Хатун Аль-Фасси, Амаль Аль-Гарби, Мейса аль-Манеа и Абир Наманкани были освобождены.

Условия их освобождения и когда они вернутся в тюрьму, пока не известны.

Ранее в марте были освобождены Эман аль-Нафьян, Рукейя аль-Мохареб и Азиза аль-Юсеф. Им были предъявлены обвинения в связи с правозащитной деятельностью и контактами с иностранными журналистами. Некоторые из женщин сообщили, что подвергались пыткам во время заключения.

Как сообщалось, три десятка стран, в том числе все 28 государств-членов ЕС, Канада и Австралия призвали Эр-Рияд освободить активисток.

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