Последнее обновление: 15.03.2018 18:00

В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в силах гражданской обороны

Женщины в Саудовской Аравии через три месяца смогут занимать посты сотрудников служб безопасности в силах гражданской обороны королевства и в государственном секторе, сообщает издание Gulf News.

Для девушек также станут доступны курсы в образовательных учреждениях по гражданской обороне и безопасности. Об этом заявил заместитель главы сил гражданской обороны по вопросам безопасности Абдул Рахман аль-Хусейни.

"Мы работаем вместе с министерством образования для внедрения курсов по технике безопасности и противопожарной безопасности для обоих полов в ряде университетов", - отметил он.

Изменение социального статуса женщин является частью стратегии Vision 2030 властей Саудовской Аравии.

Ранее в марте в королевстве для женщин появилась возможность служить в вооруженных силах. Всего было открыто 140 позиций, число заявок от женщин на службу в армии составило 107 тысяч.

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