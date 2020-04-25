Последнее обновление: 25.04.2020 09:14

Власти Саудовской Аравии отменили наказание плетьми

Верховный суд Саудовской Аравии принял решение отменить наказание ударами плетьми, которое предусматривало законодательство страны. В качестве замены виновным в совершении целого ряда преступлений теперь грозит штраф или тюремное заключение.

В Эр-Рияде данное решение объяснили продолжением реформ, начатых королем Салманом и его сыном, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, передает РБК.

За последние несколько лет самым известным случаем применения наказания плетьми произошло в 2015 году. Тогда 1000 ударов должен был получить блогер Раиф Бадави, которого власти обвинили в киберпреступлениях и оскорблении мусульманских традиций. Процедура в результате была отменена вследствие критики международного сообщества.

Наказание плетьми, которое предусмотрено законами шариата, ранее назначалось в целом ряде мусульманских стран. Среди них прелюбодеяние, употребление алкоголя, мелкое воровство.

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