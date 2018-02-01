Последнее обновление: 01.02.2018 16:32

Женщинам Саудовской Аравии разрешили работать в ресторанах

Женщин в Саудовской Аравии вскоре начнут брать на работу в сфере общепита, сообщает издание Khaleej Times.

На первом этапе женщин будут нанимать на испытательный срок в 16 ресторанах страны.

Также будет создан специальный совещательный совет с владельцами ресторанов, который будет обсуждать стратегию трудоустройства женщин в этой сфере.

В данный момент безработица среди женщин составляет 33%, а общий показатель безработицы в королевстве — 12%.

Ранее в Саудовской Аравии женщины могли получить работу только в ограниченном числе областей и при определенных условиях. Увеличение участия женщин в производственных отношениях является составляющей экономических реформ саудовских властей под названием "Vision 2030". Согласно этой стратегии, планируется увеличить вклад женщин в рынок труда до 30% к 2030 году.

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