ФРС "не торопится" менять ставки на фоне глобальных рисков - Пауэлл

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал в воскресенье, что американский ЦБ “не чувствует необходимости торопиться” вновь корректировать уровень процентных ставок, наблюдая за тем, как замедление роста глобальной экономики влияет на ситуацию в США.

Ставки на текущий момент являются “приемлемыми”, сказал Пауэлл в интервью CBS. Он также назвал текущий уровень ставок “в целом нейтральным”, имея в виду, что он не стимулирует и не ограничивает рост экономики.

По словам главы ФРС, главными рисками для в остальном положительного прогноза ВВП США являются замедление роста экономики в Китае и Европе и другие глобальные проблемы, однако “крайне негативные последствия” маловероятны.

Пауэлл затронул ряд вопросов, в том числе состояние финансовой системы и агрессивную критику повышения ставок ФРС со стороны президента США Дональда Трампа.

Пауэлл поручился за здоровье и безопасность экономики и банковской системы, которая во многих аспектах восстановилась с учетом рекордно низкого уровня безработицы и более высокой капитализации банков.

“Финансовый кризис нанес значительный ущерб жизням многих людей. Конечно, не все из них полностью восстановят свое положение”, - сказал Пауэлл.

Однако “наша система гораздо более устойчива и стабильна, чем до финансового кризиса”, добавил он.

“Я бы сказал, что не вижу причин, по которым экономика не может продолжить расширяться”, - отметил Пауэлл.

Говоря о критике со стороны Трампа, Пауэлл сказал, что не считает “приемлемым” напрямую комментировать слова президента, который в том числе назвал ФРС “сумасшедшей” за четыре повышения ставок в прошлом году. Текущий диапазон ключевой ставки американского ЦБ составляет 2,25-2,5 процента, по историческим меркам оставаясь низким.

ФРС с недавнего времени заняла “терпеливую” позицию, решив повременить с повышением ставок, однако Пауэлл сказал, что это никак не связано с Трампом.

По его словам, ФРС “никогда” не будет учитывать “политические соображения”, принимая решение о ставках.