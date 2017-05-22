ЕС увидел улучшение финансового состояния еврозоны

Финансовое положение стран еврозоны улучшилось, что говорит о росте финансовой стабильности блока, но дефицит бюджета Франции и Испании остается выше установленного ЕС лимита, а Италии все еще нужно решить "неотложные" проблемы, сообщила Еврокомиссия в понедельник.

Такая оценка содержится в докладе, который исполнительный орган ЕС публикует каждую весну, чтобы дать рекомендации 28 странам-членам блока относительно экономических реформ и принять дисциплинарные меры в отношении стран с несбалансированным бюджетом.

Общий дефицит бюджета еврозоны, в которую входят 19 стран, снизился до 1,5 процента ВВП блока в 2016 году. Он сократится еще сильнее в текущем и следующем году, опустившись существенно ниже 3 процентов ВВП, предусмотренных правилами ЕС.

Общий дефицит бюджета ЕС в 2016 году составил 1,7 процента. Этот показатель также должен снизиться.

Еврокомиссия сообщила, что хочет прекратить процедуру дисциплинарного наказания в отношении Португалии и Хорватии в связи с улучшением состояния их госбюджета. Решение Еврокомиссии должны позднее в этом году одобрить министры финансов ЕС.

Однако еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси назвал восстановление экономики и бюджета "неравномерным".

Процедура дисциплинарного наказания в отношении Франции, второй по величине экономики еврозоны, продолжается, поскольку дефицит бюджета страны превышает 3 процента ВВП. Этот показатель должен снизиться в 2017 году, но через год вновь превысит пороговый уровень, если правительство президента Франции Эммануэля Макрона в ближайшие месяцы не примет новые экономические реформы.

Процедуры в отношении Испании, Греции и Великобритании также продолжаются, сообщила Еврокомиссия.

Госдолг Италии крайне высок и уступает лишь Греции, поэтому страна входит в список членов блока, которым необходимо решить "неотложные проблемы".

Еврокомиссия посчитала принятые Римом в апреле дополнительные бюджетные меры достаточными для того, чтобы в текущем году баланс страны соответствовал нормам ЕС.