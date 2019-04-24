Последнее обновление: 24.04.2019 17:52

Европейские акции снизились на фоне беспокойства из-за политики Китая

Акции европейских компаний снизились в среду после достижения восьмимесячных максимумов из-за опасений, что власти Китая могут приостановить дальнейшее смягчение политики.

Индекс STOXX 600 снизился на 0,1 процента к 12:35. Последние восемь сессий подряд базовый индекс показывал рост с тенденцией к восстановлению после более слабого открытия торгов.

Немецкий индекс DAX торговался в плюсе, тогда как все другие крупные региональные биржи - в минусе.

Акции автомобильных компаний упали на 1 процент во главе с Renault после того, как её японский партнер Nissan Motor Co снизил прогноз годовой прибыли до самого низкого уровня почти за десятилетие.

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал тарифы Европейского союза в отношении производителя мотоциклов Harley Davidson Inc “несправедливыми” и пообещал ответить на них, но не раскрыл подробностей.

Разработчик онлайн-игр Kindred Group plc показал динамику хуже других компонентов STOXX 600 после того, как новая локальная лицензия в Швеции значительно повлияла на прибыль компании в первом квартале.

Лидерами индекса STOXX 600 стали акции платежной компании Wirecard и компании-разработчика программного обеспечения для бизнеса SAP, которые также поддержали немецкий DAX.

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