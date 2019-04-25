Европейские акции снизились на фоне опасений об экономике

Европейские акции снизились в четверг под давлением падения бумаг Nokia и энергетических компаний, в то время как инвесторы продолжали тревожиться по поводу состояния экономики еврозоны и анализировать смешанные квартальные результаты.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,37 процента к 11:20.

Акции производителя телекоммуникационного оборудования Nokia упали на 10 процентов после того, как компания неожиданно отчиталась о квартальном убытке из-за жесткой конкуренции в ключевом бизнесе.

Квартальные результаты крупнейшего банка Швейцарии UBS превзошли ожидания аналитиков, толкнув вверх акции кредитора. В среду его конкурент Credit Suisse отчитался о неожиданном росте прибыли.

Акции британского банка Barclays и шведского Swedbank снизились на 1,66 процента и 3,37 процента соответственно.

Акции Bayer подорожали за счет роста квартальной прибыли фармацевтической компании на 45 процентов. Акции производителей полупроводников ASM и Dialog Semiconductor выросли на 6,46 процента и 2,23 процента соответственно.

Бумаги Wirecard продолжили ралли предыдущей сессии после того, как компания подтвердила прогноз прибыли на 2019 год.