Данные об инфляции и отчетность компаний стимулируют рост фондовых индексов Европы

Фондовые индексы Западной Европы в пятницу растут после выхода данных об усилении инфляции в еврозоне, аналитики внимательно изучают отчетность ряда крупнейших европейских компаний и ждут отчета по рынку труда США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 мск поднялся на 0,4% и составил 390,41 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,7%, германский DAX - 0,4%, французский CAC 40 - 0,3%. Испанский IBEX 35 поднялся на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%.

Рост потребительских цен в еврозоне в апреле ускорился до 1,7% в годовом выражении с 1,4% в марте. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали менее значительное усиление инфляции - до 1,6%.

Между тем потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в апреле увеличились на 1,2% в годовом выражении вместо ожидавшихся 1,1%. Мартовский подъем на 0,8% был самым медленным за 11 месяцев, а апрельский рост CPI Core стал максимальным с октября 2018 года.

На Кипре инфляция замедлилась в апреле до минимума за год - 1,2% в годовом выражении против 1,4% в марте.

Деловая активность в сфере услуг Великобритании восстанавливается: по данным Markit, индекс менеджеров закупок (PMI) вырос в апреле до 50,4 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше 50 пунктов сигнализирует о подъеме деловой активности.

Бумаги одного из крупнейших французских банков Societe Generale подорожали на 3,7%. Чистая прибыль банка в минувшем квартале сократилась на четверть, но была лучше ожиданий рынка, как и его выручка.

Капитализация британского HSBC, самого большого банка Европы, выросла на 2,4%. Несмотря на проблемы трейдингового подразделения, HSBC увеличил прибыль в январе-марте на 31%, больше прогнозов.

Котировки акций норвежской Equinor повысились на 0,9%. Нефтегазовая госкомпания подтвердила годовой прогноз после того, как чистая прибыль в I квартале подскочила на треть, существенно лучше ожиданий, несмотря на снижение выручки на 17%.

Прибыль австрийской OMV пострадала в январе-марте из-за беспорядков в Ливии и снизилась на 13%, но цена бумаг компании повысилась на 0,3%.

Цена акций химкомпании BASF почти не изменилась в ходе торгов в пятницу. На фоне напряженности в мировой торговле и проблем автомобилестроения в Европе ее прибыль в I квартале сократилась на 16%, до 1,41 млрд евро, но была выше консенсус-прогноза, составлявшего 1,27 млрд евро.

Курс ценных бумаг Adidas AG подскочил на 7,3% во Франкфурте благодаря сильным результатам I квартала и подтвержденным позитивным прогнозам роста выручки.

Рыночная стоимость швейцарской перестраховочной компании Swiss Re уменьшилась на 2,2%. Чистая прибыль Swiss Re сократилась в I квартале на 6,1% из-за высоких страховых выплат.

Акции Air France-KLM подешевели на 4,4% на новостях об увеличении убытка в I квартале.