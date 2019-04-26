Последнее обновление: 26.04.2019 14:46

Европейские акции торгуются без внятной динамики на фоне смешанных результатов компаний

Европейские акции торговались без ярко выраженной динамики в пятницу, поскольку падение акций Glencore и банков перевесило подъем сектора здравоохранения и автосектора, в то время как инвесторы сохраняли осторожность в ожидании данных о ВВП США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 повысился на 0,04 процента к 13:00.

Все региональные индексы снизились, при этом немецкий индекс DAX может зафиксировать рост по итогам недели.

Наибольшее давление оказало снижение горнорудного и нефтегазового сектора на фоне падения бумаг британской Glencore и французской Total.

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