Европейские акции ползут вверх благодаря итальянским банкам

Европейские акции незначительно выросли в начале торгов понедельника благодаря итальянским банкам и оптимистичным промышленным данным из Китая. В то же время участники рынка пытаются оценить возможное возвращение Педро Санчеса на пост премьер-министра Испании.

К 12.30 повышение в индексе STOXX 600 застопорилось, в то время как итальянский FTMIB вырос после того, как S&P подтвердило рейтинг страны. Однако испанский IBEX снижался из-за политической неопределенности, связанной с формированием правительства.

Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен сохранить власть, после того как его социалисты победили на воскресных всеобщих выборах. Но для формирования правительства ему потребуется помощь региональных партий или правоцентристов.

Акции французской SMCP выросли на 3,7 процента после того, как компания в понедельник сообщила о росте выручки в первом квартале и сохранении годового прогноза.

Акции скандинавской авиакомпании SAS упали на 5 процентов, после сообщения об отмене 1.200 рейсов в понедельник и вторник. Воскресенье был третьим днем забастовки пилотов SAS.

Индекс нефтяных компаний снизился на фоне призыва Дональда Трампа к странам ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы смягчить воздействие санкций против Ирана.

Бумаги Bayer потеряли примерно 2 процента из-за критики в адрес руководства компании со стороны акционеров, недовольных падением цен акций на фоне возрастающих судебных рисков, связанных с приобретением Monsanto.

Азиатские акции восстановились после сильных данных о росте экономики США в первом квартале, и статистики, демонстрирующей рост прибыли промышленных компаний Китая впервые за четыре месяца.

Инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы США и производственных данных Китая на этой неделе, чтобы понять дальнейшее направление политики крупнейших экономик мира.