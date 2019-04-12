Последнее обновление: 12.04.2019 13:38

Европейские фондовые рынки растут вслед за акциями банков

Европейские фондовые рынки слегка повышаются в пятницу на фоне восстановления акций банков, но сохраняющиеся опасения за мировую экономику заставляют инвесторов проявлять осторожность в преддверии важного сезона отчетности в США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1 процента к 11:55 МСК, отыграв потери, понесенные в начале торгов.

Беспокойство инвесторов о замедлении роста мировой экономики усилилось на этой неделе на фоне заявлений центробанков еврозоны и США, которые подтвердили приверженность мягкому курсу и предупредили о рисках для мировой экономики.

Крупнейшие банки Уолл-стрит в пятницу дадут старт активной фазе сезона отчетности. Первыми свои финансовые результаты опубликуют JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co.

Индекс европейского банковского сектора подрос на 0,5 процента.

Цена бумаг Banco Santander выросла на 0,7 процента, после того как испанский банк объявил о намерении выкупить 25-процентую долю в его мексиканском подразделении за 2,6 миллиарда евро акциями ($2,93 миллиарда).

В то же время акции платформы для онлайн-торговли Plus500 упали в цене на 24,4 процента, поскольку компания отчиталась о падении выручки в первом квартале на фоне сокращения объемов торговли.

Это оказало давление на бумаги конкурирующей IG Group, которые подешевели на 2,4 процента. Цена бумаг CMC Markets снизилась на 4,3 процента.

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