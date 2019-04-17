Рынки акций Европы отошли от 8-месячных пиков под давлением горнорудного сектора

Европейские фондовые рынки снизились в среду, отойдя от достигнутых накануне восьмимесячных максимумов, несмотря на превысившие прогнозы данные о росте ВВП Китая в первом квартале, которые, по мнению аналитиков, еще не свидетельствуют о восстановлении второй по величине экономики мира.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,18 процента к 12.00 МСК после роста на протяжении пяти торговых дней подряд. Итальянский индекс немного повысился.

Китайская экономика расширилась на 6,4 процента в первом квартале, сохранив темпы роста, несмотря на ожидания дальнейшего замедления, благодаря резкому скачку промпроизводства и признакам улучшения потребительского спроса.

Тем не менее, по словам аналитиков, еще слишком рано говорить об устойчивом экономическом сдвиге, и для поддержания роста потребуется дальнейшая поддержка властей.

Акции BHP Group PLC подешевели на 3,2 процента, оказав существенное давление на британский индекс FTSE и STOXX 600, так как крупнейшая горнодобывающая компания мира ухудшила прогноз добычи железной руды. Накануне конкурирующая Rio Tinto также снизила целевые показатели добычи.

Индекс горнорудного сектора опустился на 1,4 процента.

В то же время акции европейских производителей микросхем - AMS, STMicro, Dialog Semi, Siltronic - подорожали на 1,0-6,4 процента на фоне роста бумаг американской Qualcomm Inc во вторник благодаря урегулированию патентного спора с Apple Inc.