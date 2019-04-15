Акции Европы стабильны на фоне надежд на торговое соглашение Китая и США

Европейские акции торгуются без резких колебаний в понедельник, поскольку надежды на скорое урегулирование торгового спора США и Китая, а также хорошие китайские экономические данные ослабили опасения о глобальной экономике, но напряженность в торговых отношениях Евросоюза и США сдерживала подъем индексов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10.46 сбавил 0,01 процента. Основные индексы бирж Милана и Мадрида выросли на 0,5 процента, в то время как британский FTSE 100 сбавил 0,1 процента.

Немецкий DAX торговался без ярко выраженной динамики из-за опасений о торговых пошлинах. Еврокомиссия составила перечень американских товаров стоимостью около 20 миллиардов евро ($22,6 миллиарда), на которые может ввести тарифы в рамках спора о субсидировании Boeing и Airbus, сообщили дипломаты ЕС в пятницу.

Европейский банковский индекс вырос на 0,7 процента после того, как JPMorgan в пятницу отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли.

Акции Nokia подешевели на 2,6 процента, так как Goldman Sachs понизил их рейтинг.