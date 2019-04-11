Акции Европы в минусе из-за беспокойства об экономике

Европейские акции снизились в четверг на фоне беспокойства инвесторов о замедлении роста мировой экономики, но подъем французского индекса благодаря хорошей отчетности компаний ограничил потери.

ФРС США подтвердила приверженность терпеливому подходу, ссылаясь на риски, связанные с замедлением мировой экономики и торговыми спорами с Китаем и Евросоюзом, показал опубликованный в среду протокол мартовского заседания регулятора. Незадолго до этого Европейский центробанк также сохранил мягкую риторику.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,3 процента к 11.50 МСК. Французский индекс CAC вырос на 0,2 процента, став единственным региональным индексом, который торгуется на положительной территории.

Ирландский индекс ISEQ торговался без внятной динамики, после того как Евросоюз дал премьер-министру Британии Терезе Мэй время до 31 октября на выход из блока. Подъем рынка ограничивает отсутствие ясности в том, когда и каким образом произойдет Brexit, и произойдет ли он вообще.

Акции владельца Louis Vuitton LVMH прибавили в цене 3,7 процента, так как производитель товаров класса люкс сообщил об ускорении роста продаж в первом квартале.

Бумаги Christian Dior, Moncler и Burberry также подорожали, подтолкнув вверх европейский сектор бытовых товаров и предметов личного пользования, который снижался на протяжении четырех сессий подряд.

Акции Sodexo подскочили на 5,4 процента, после того как французская кейтеринговая компания отчиталась о превысившем ожидания росте полугодовой выручки на фоне улучшения показателей в Северной Америке во втором квартале.