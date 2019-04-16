Европейские фондовые рынки растут вслед за акциями ритейлеров

Европейские фондовые рынки растут во вторник на фоне хорошего прогноза Zalando, который подтолкнул вверх акции ритейлеров, а также данных из Китая, усиливших надежды на стабилизацию второй по величине экономики мира.

Панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,35 процента к 11:00, демонстрируя рост пятую сессию подряд. Большинство бирж региона торгуются на положительной территории, в лидерах роста - немецкий индекс DAX.

Акции Zalando подскочили более чем на 10 процентов, показывая лучшую динамику среди компонентов STOXX и DAX, после того как немецкий онлайн-ритейлер модной одежды сообщил, что рассчитывает получить операционную прибыль за первый квартал.

В то же время акции Lufthansa подешевели на 1,45 процента, так как крупнейший авиаперевозчик Германии отчитался об убытке в первом квартале из-за роста цен на топливо и избытка мощностей в Европе.

Бумаги Air France KLM SA потеряли около 1 процента, а цена бумаг Ryanair Holdings меняется незначительно.

Наибольшее давление на STOXX 600 оказали акции компаний нефтяного сектора, включая BP и Total, которые подешевели на фоне падения цен на нефть.