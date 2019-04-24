В ЕС опровергли восемь мифов о Восточном партнерстве

Европейская служба внешних действий опровергла набор дезинформации, которая распространяется вокруг инициативы Восточного партнерства.

Соответствующую информационную сводку Служба внешних действий ЕС обнародовала накануне торжеств по случаю 10-й годовщины Восточного партнерства, которые должны состояться в Брюсселе в следующем месяце.

Восточное партнерство было основано в 2009 году как совместная инициатива ЕС и шести стран – Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы. Как отмечается в сообщении, совместные усилия ЕС и стран-партнеров позволили достичь значительных результатов в торговле, экономическом развитии, мобильности и в повышении качества жизни в каждой из стран-участниц Восточного партнерства.

По мнению Службы внешних действий ЕС, такой успех стал основанием для попыток принизить значение инициативы и распространять вокруг нее мифы и дезинформацию.

Миф первый: “Граждане ЕС не получают никакой пользы от Восточного партнерства”. Службе внешних действий напоминают, что стабильные, безопасные и богатые страны в соседстве ЕС является ключевым фактором для собственной стабильности, безопасности и состоятельности Евросоюза, что приносит прямые преимущества для его граждан. Кроме того, Восточное партнерство открывает для Европы новые рынки и экономические перспективы.

Миф второй: “Участие в Восточном партнерстве ведет к членству в Евросоюзе”. Авторы документа напоминают, что Восточное партнерство направлено на построение общего пространства демократии, и не является процессом вхождения в ЕС.

Миф третий: “Инициатива Восточного партнерства была создана, чтобы спровоцировать Россию”. В ЕС напоминают, что оно не направлено против какого-либо государства, а лишь предоставляет взаимовыгодное и конструктивное платформу странам региона для развития более тесных отношений с ЕС.

Миф четвертый: “Восточное партнерство имеет целью дестабилизацию и смену режима”. В реальности ключевым путем для повышения качества жизни граждан как в ЕС, так и в странах-партнерах, является внедрение и поощрение демократических правил и принципов, подчеркивается в документе. При этом ЕС не совершает никаких действий или программ в странах-партнерах.

Миф пятый: “Повестка дня Восточного партнерства навязывается странам против их желания”. Это не так, подчеркивают в ЕС. На самом деле Восточное партнерство является совместной инициативой. ЕС не навязывает никаких реформ или ценностей странам-партнерам — они могут сами выбирать для себя стандарты Евросоюза.

Миф шестой: “Деньги ЕС теряются вследствие коррупции”. В документе подчеркивается, что распределение фондов ЕС всегда является предметом тщательного мониторинга и отчетности. Поскольку коррупция поражает людей ежедневно, одним из главных приоритетов, которые ЕС поддерживает в странах-партнерах, является именно борьба с коррупцией.

Миф седьмой: “Восточное партнерство привело к массовой миграции из стран-участниц ЕС”. В реальности соглашения ЕС с Грузией, Молдовой и Украиной позволяют путешествия с биометрическими паспортами странами Шенгенской зоны без виз в течение 90 дней на протяжении периода в 180 дней. Все пересечения границы гражданами этих стран заносятся в общую базу данных, включая Шенгенскую информационную систему и базы Интерпола относительно потерянных или украденных документов. Такой учет исключает любые угрозы для общественного порядка, внутренней безопасности или здоровья граждан в странах Евросоюза.

Миф восьмой: “Свободная торговля открывает двери для несправедливой конкуренции товаров из стран-партнеров на рынках ЕС и для дешевой рабочей силы”. Это тоже не так, отмечают в Евросоюзе. Зоны свободной торговли ЕС с Грузией, Молдовой и Украиной позволяют гражданам этих стран воспользоваться большим выбором качественных и безопасных товаров.