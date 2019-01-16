ЕС будет развивать инфраструктуру стран "Восточного партнерства"

Еврокомиссия и Всемирный банк разработали план по развитию инфраструктуры в странах "Восточного партнерства" - Украине, Грузии, Молдове, Азербайджане, Беларуси и Армении. Для реализации проектов потребуются почти 13 млрд евро, которые пойдут на строительство или ремонт 4800 километров дорог и железнодорожных путей, а также ряда портов, аэропортов, логистических центров и пограничных пунктов, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Некоторые проекты планируется реализовать до 2020 года, другие - до 2030 года.

"Усиление транспортных связей как внутри региона "Восточного партнерства", так и между ним и ЕС может дать толчок экономическому росту и созданию рабочих мест", - отметила еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булк.

В Украине, например, планируется произвести ремонт участка трассы Киев - Одесса в Черкасской области, на который потребуется 210 миллионов евро, а также строительство Северной объездной дороги у Львова стоимостью 120 млн евро. Ожидается, что средства на последний проект выделят Европейский инвестиционный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Кроме того, 300 млн евро потребуется на реконструкцию второй взлетной полосы и новый грузовой терминал киевского аэропорта "Борисполь".

В 2017 году на саммите "Восточного партнерства" было решено присоединить шесть входящих в эту программу стран к Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) - масштабному проекту, призванному устранить пробелы в транспортных коридорах внутри ЕС и на его границах. Это стало одной из 20 задач, которые планируется осуществить в рамках "Восточного партнерства" до 2020 года.