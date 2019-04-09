В мае ЕС определит перспективы членства для стран Восточного партнерства

Итоговый документ по результатам встречи стран «Восточного партнерства» к 10-летию инициативы, которая состоится в мае в Брюсселе, может определять перспективы членства для стран, которые стремятся интегрироваться в Евросоюз. Об этом перед встречей руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге заявил Теодор-Виорел Мелешкану, министр иностранных дел Румынии, которая сейчас председательствует в Европейском Совете.

«Мы решительно поддерживаем идею принятия итогового документа, который зафиксирует, что произошло в программе «Восточное партнерство» за десять лет после ее начала, весь тот важный развитие, который состоялся в странах-партнерах. Он должен также поощрить тех, кто уже имеет развитые соглашения об ассоциации с ЕС и стремится к углублению отношений», - отметил румынский дипломат.

Он сообщил, что Румынское председательство готовит такой итоговый документ, который сейчас проходит процедуру обсуждения в ЕС и будет передан на рассмотрение всем странам-членам Восточного партнерства. По его словам, каждая такая страна имеет собственные отношения с ЕС и свои особенности, поэтому итоговый документ или заявление по итогам встречи Восточного партнерства в Брюсселе должны содержать согласованные совместные подходы.

«Мы хотели бы предоставить четкий сигнал, что есть перспектива и возможность в будущем присоединиться к Европейскому Союзу. Мы можем, таким образом, поддержать положительные изменения в странах-партнерах. При этом стоит помнить, что такие изменения, в первую очередь, нужны для самих этих стран и их народов», - отметил Мелешкану.

Напомним, "Восточное партнерство" – внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Инициатива формально основана на Пражском учредительном саммите Восточного партнерства 7 мая 2009 года.