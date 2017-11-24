Меркель указала на важность "Восточного партнерства" для безопасности ЕС

Отношение со странами восточной Европы имеет важное значение для безопасности Европейского Союза. Об этом в преддверии саммита "Восточного партнерства" заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Поэтому, по мнению главы немецкого правительства, важно, чтобы ЕС имел с Украиной, Грузией и Молдовой работающие соглашения об ассоциации. При этом, подчеркнула Меркель, аналогичные соглашения запланированы также с Азербайджаном и Арменией, которые тем не менее не должны привести к столь радикальным переменам.

"В этих странах отношение с Россией играют центральную роль", - отметила канцлер.

Кроме того, Меркель выразила надежду, что в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко, посвященной ситуации в Донбассе, "мы, вероятно, сможем добиться небольшого прогресса в этом действительно тяжелом конфликте".

Россия с подозрением относится к сближению бывших республик СССР с ЕС, напоминает агентство AFP.

"Враждебно настроенные страны вроде России угрожают росту "Восточного партнерства" и пытаются разорвать нашу коллективную силу", - заявила в преддверии саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.