Nikkei вырос до 4,5-месячного максимума из-за не таких плохих как ожидалось результатов компаний

Японский фондовый индекс Nikkei вырос в четверг до максимума четырех с половиной месяцев, поскольку результаты компаний оказались не такими плохими, как ожидали некоторые инвесторы, и распродажа бумаг сократилась в преддверии длинных каникул.

Некоторые участники рынка сказали, что настроения были поддержаны сообщением Банка Японии о том, что он рассмотрит возможность предоставления займов некоторым из своих крупных ETF (торгуемых на бирже фондов) и обещает сохранить текущие низкие ставки по крайней мере до начала 2020 года.

Индекс Nikkei 225 вырос на 0,48 процента и закрылся на самой высокой с начала декабря отметке 22.307,58 пункта.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,51 процента до 1.620,28 пункта.

Акции производителя строительного оборудования Hitachi Construction Machinery выросли на 4,9 процента. Бумаги производителей оборудования для автоматизации Fanuc Corp и Keyence Corp подешевели на 0,3 и 4,1 процента соответственно.

Акции Kao Corp, производителя подгузников, средств по уходу за кожей и других косметических товаров, выросли на 5,3 процента, несмотря на отчет о снижении чистой прибыли в январе-марте на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

“В целом, результаты не были такими плохими, как опасались. Кроме того, люди продавали в преддверии долгих каникул, но, похоже, это идет на спад”, - сказал менеджер фонда в японской фирме по управлению активами.

Японские финансовые рынки будут закрыты с 27 апреля по 6 мая в связи с объединением череды государственных праздников в честь возведения на престол наследного принца Нарухито 1 мая.

Акции Nissan Motor снизились на 1,8 процента до почти четырехмесячного минимума после того, как автопроизводитель сократил годовой прогноз прибыли до самого низкого за почти десятилетие.