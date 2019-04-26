Nikkei вырос четвертую неделю подряд в преддверии долгих праздников

Японский фондовый индекс Nikkei снизился в пятницу после разочаровывающих результатов высокотехнологичных компаний и на фоне уменьшения активности инвесторов в преддверии 10-дневных выходных по случаю празднования вступления на престол наследного принца Нарухито, но зафиксировал рост по итогам недели.

Nikkei 225 снизился на 0,22 процента до 22.258,73 пункта. За неделю индекс вырос на 0,26 процента, зафиксировав рост четвертую неделю кряду.

Акции Anritsu упали на 12,8 процента после выхода осторожного прогноза прибыли компании, разочаровавшего инвесторов.

Акции Advantest снизились на 8,9 процента.

Слабые прогнозы американских производителей чипов Intel и Xilinx ослабили растущий оптимизм по поводу того, что худшее уже позади для сектора, пострадавшего от волнений по поводу торговых войн США и Китая.

“Судя по тому, что мы слышали, экономика Китая, включая полупроводниковый сектор, похоже, действительно прошла нижнюю точку в январе и феврале. Но люди не уверены, насколько сильным будет восстановление”, - сказал Тецуро Ли, президент Commons Asset Management.

Акции Nintendo снизились на 1,3 процента, Zozo - на 9,3 процента.

В преддверии длинных выходных с 27 апреля по 6 мая, самого продолжительного закрытия рынка в современной истории, инвесторы ограничили активность, не желая, чтобы на них повлияли внезапные колебания на мировых рынках в этот период.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,15 процента до 1.617,93 пункта.