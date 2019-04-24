Nikkei снизился перед публикацией квартальных отчетов; акции Nissan упали

Японский индекс Nikkei снизился на волатильных торгах в среду на фоне настороженности инвесторов перед публикацией квартальных отчетов, но остался вблизи максимума четырех с половиной месяцев благодаря ралли американских акций.

Акции Nissan Motor Co упали на 4 процента после того, как телеканал TV Tokyo сообщил во вторник, что компания объявит о значительном снижении прогноза прибыли за финансовый год, который закончился в марте, из-за низких продаж в Северной Америке и Китае.

После закрытия рынка Nissan снизила прогноз прибыли и теперь ожидает чистую прибыль в размере 390 миллиардов иен по сравнению с предыдущим прогнозом в 410 миллиардов иен.

Индекс Nikkei завершил торги снижением на 0,3 процента до 22.200,00 пункта. Ранее в ходе сессии он достиг отметки в 22.362,92 пункта - максимума с начала декабря.

Ожидается, что до конца недели активность торгов останется низкой, так как многие инвесторы занимают выжидающую позицию в преддверии 10-дневных каникул по случаю так называемой Золотой недели в Японии, которые начнутся в эти выходные.

Аналитики отмечают, что в пятницу целый ряд компаний отчитается о квартальных результатах, поэтому инвесторы не делают крупных вложений.