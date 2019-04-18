КНДР сообщила об испытании нового тактического оружия

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие, запуск которого был произведен в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына.

Это оружие может быть снабжено "мощной боеголовкой", говорится в сообщении государственного информационного агентства ЦТАК в четверг, 18 апреля. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Где был произведен запуск, не сообщается.

В среду базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований сообщил об активности на северокорейском ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне. Спутники зафиксировали пять моторных вагонов неподалеку от здания, в котором расположена установка по обогащению урана, и от радиохимической лаборатории.

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первом саммите Президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели. Вторая встреча лидеров США и КНДР в конце февраля нынешнего года в Ханое закончилась безрезультатно.

В начале марта американские аналитики сообщили о восстановительных работах на испытательном северокорейском полигоне Сохэ на северо-западе страны. В апреле Ким Чен Ын выразил готовность в третий раз встретиться с Трампом до конца нынешнего года, если Вашингтон представит предложения, которые устроят обе стороны.