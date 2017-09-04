Северная Корея провела испытания водородной бомбы

Северная Корея провела в воскресенье шестые по счету и пока самые мощные ядерные испытания, в ходе которых, как заявляет Пхеньян, была успешно протестирована усовершенствованная водородная бомба, предназначенная для ракеты дальнего действия.

Новый шаг КНДР грозит дальнейшей эскалацией противостояния с США и их союзниками.

Пхеньян сделал заявление спустя несколько часов после того, как сейсмические службы ряда стран зафиксировали землетрясение техногенного характера вблизи северокорейского ядерного полигона. Япония и Южная Корея сообщили, что по мощности оно в десять раз превзошло толчки, наблюдавшиеся во время прошлогодних испытаний.

Подтверждения от независимых источников о том, что это был взрыв именно водородной бомбы, пока не было. Тем не менее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сказал, что Токио не исключает того, что это была водородная бомба.

Проведя испытания, которые резко осудило международное сообщество, КНДР бросила вызов американскому президенту Дональду Трампу. За несколько часов до новых северокорейских тестов он в ходе телефонной беседы с премьером Японии Синдзо Абэ заявил об “эскалации” ядерного кризиса в регионе, а ранее пообещал помешать Пхеньяну получить ядерное оружие, которое будет представлять угрозу для США.

Объявление об испытании водородной бомбы, указ провести которое отдал лидер страны Ким Чен Ын, было сделано в эфире гостелевидения КНДР, ведущая заявила о “полном успехе” и назвала его “важным” шагом в развитии ядерной программы. Пхеньян реализует ракетную и ядерную программы вопреки резолюциям ООН, которая ввела в отношении страны санкции.

КНДР сообщила в воскресенье, что бомба предназначена для установки на новую межконтинентальную баллистическую ракету, которую недавно разработали северокорейские ученые.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано назвал новые северокорейские испытания “вызывающим крайнее разочарование поступком”, который “совершенно не учитывает постоянно звучащие требования мирового сообщества”.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что мировое сообщество должно жестко отреагировать на “новую провокацию”, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул выступает за ужесточение мер в отношении Пхеньяна, в том числе санкций ООН.

Япония также высказалась в пользу новых ограничений, среди них могут быть и касающиеся торговли нефтью с КНДР.

Единственный крупный союзник Пхеньяна - Китай также резко осудил ядерный тест и призвал Северную Корею прекратить “неправильные” действия. США давно требуют от Китая усилить давление на КНДР.

Российский МИД выразил глубокую озабоченность из-за действий КНДР и назвал их “очередным демонстративным пренебрежением” резолюциями Совбеза ООН.