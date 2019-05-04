Сеул заявил о новом испытании ракеты в КНДР

Северная Корея запустила в восточном направлении неопознанную ракету малой дальности. Об этом заявили в субботу, 4 мая, представители южнокорейской армии. По их информации, запуск произошел в районе города Вонсан на берегу Японского моря. Сеул и Вашингтон совместно анализируют ситуацию, подчеркнули военные. В свою очередь южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщило о нескольких запущенных снарядах, пролетевших от 70 до 200 километров.

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы КНДР. Однако в апреле обе стороны по отдельности заявили о возможности третьего саммита.